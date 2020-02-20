Motosikletten düşen kadını şemsiyelerle yağmurdan korudular

20.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:53

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan kadını vatandaşlar, ambulans gelene kadar açtıkları şemsiyelerle yağmurdan korudu.



Edinilen bilgiye göre, Kader Çetin'in (23) kullandığı 48 AAT 984 plakalı motosiklet, Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'ndeki trafik ışıklarında şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek sürüklendi. Kazayı 112'ye bildiren vatandaşlar, yerde yatan yaralıyı sağlık ekipleri gelene kadar sağanaktan etkilenmemesi için şemsiyelerle korudu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Çetin'i, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine götürdü. Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA