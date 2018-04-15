Motosikletle Otomobilin Çarpışma Anı Güvenlik Kamerasında

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İstiklal Caddesi üzerinde Hüseyin Emre Adıgüzel'in (17) kullandığı motosiklet, Sarıgöl Devlet Hastanesi önünde Sinan Kahraman (65) yönetimindeki 45 AAC 730 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Adıgüzel ile ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Keşkekoğlu (20) ve otomobil sürücüsü Kahraman yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Adıgüzel, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşağı dönen otomobile motosikletin çarpması yer alıyor.