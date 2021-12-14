Motosikletle kapkaç yaptılar, birbirlerini suçladı

ADANA'da eşi ve 2 yaşındaki oğluyla sokakta yürüyen Hüseyin Kara'nın (27) elindeki çantayı alıp kaçan motosikletli Yusuf Çoban (19) ile arkadaşı Salih Tunç (19) yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüphelilerin, olaydan saatler sonra da Yusuf Kartal'ın (26) cep telefonunu çaldıkları belirlendi.

Olay, 29 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve oğluyla yolda yürüyen Hüseyin Kara'nın arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişiden 1'i, elindeki çantayı aldı. Çantasında bir miktar para, kredi kartları ve kimliği olan Kara, hızla uzaklaşan kapkaççıların peşinden koştu ancak yakalayamadı. O anlar, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Hüseyin Kara'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Çoban ile Salih Tunç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.