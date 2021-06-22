Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, yolda yürüdüğü sırada motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de, yolda yürüdüğü sırada motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan Can Özdemir idaresindeki 34 DNH 837 plakalı motosiklet, yolun kenarında yürüyen 65 yaşlarındaki adama çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam sırt üstü kaldırımın üstüne, motosiklet ise yola devrildi. Motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansa hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üst geçitte intihara kalkışan adamı, bekçi son anda böyle kurtardı
Üst geçitte intihara kalkışan adamı, bekçi son anda böyle kurtardı
Son dakika haberi! Kuçükçekmece'de üst geçitte intihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Kuçükçekmece'de üst geçitte intihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı...O anlar kamerada
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Sinan Çetin Hande Erçel Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Ali Koç Gareth Bale Taylan Antalyalı Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 09:47:46. #1.15#

title