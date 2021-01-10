Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

10.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:22
Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kimliği bilinmeyen motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kimliği bilinmeyen motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, geçen perşembe günü Erenler Karasu mevkiinde meydana geldi. Motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına çarptı. Kazada, kimliği bilinmeyen kağıt toplayıcısı ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü  ve kağıt toplayıcısının yola savruldukları anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  

Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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