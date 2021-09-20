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Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil bir evin önüne düştü.

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil bir evin önüne düştü.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya karayolu Uzunbağ mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü ismi henüz tespit edilemeyen 31 AEU 898 plakalı otomobil, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyon kırdı ve hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak yolun yanında bulunan evin önüne düştü

.Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.

Mahalle sakinleri bu yolda sürekli kaza olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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