Motosiklet önce yayaya sonra durağa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ISPARTA'da, Alper Findos motosikletiyle önce yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ekmekçi'ye, ardından da otobüs durağına çarptı.

ISPARTA'da, Alper Findos motosikletiyle önce yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ekmekçi'ye, ardından da otobüs durağına çarptı. Kazada Findos yaşamını yitirirken, Ekmekçi ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi 106. Cadde üzerinde meydana geldi. Alper Findos'un kullandığı 07 APT 239 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ekmekçi'ye çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü Findos ile Ekmekçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Alper Findos'a olay yerinde kalp masajı uyguladı. Daha sonra hastaneye götürülen Alper Findos kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ekmekçi'nin de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Mehmet Ekmekçi'nin bugün bölgede sürücü adaylarına yönelik direksiyon sınavında görevli olduğu ve direksiyon sınav komisyonu başkanı olduğu öğrenildi.KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı, sürücü ve yayanın yola savrulduğu ardından da motosikletin durağa çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş