Motosiklet kazasında ölen özel güvenlikçi, 1 gün önce hız denemesi yapmış

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Ahmet Güney'in (29), kazadan 1 gün önce hız denemesi yaptığı motosikletiyle 212 kilometre hıza ulaştığı anları kayda aldığı ortaya çıktı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Ahmet Güney'in (29), kazadan 1 gün önce hız denemesi yaptığı motosikletiyle 212 kilometre hıza ulaştığı anları kayda aldığı ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bulancak Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Güney, kullandığı 34 BMY 185 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletten yola savrulan Güney, yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Güney, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

HIZ DENEMESİNİ KAYDETMİŞ

Ahmet Güney'in kazadan 1 gün önce hız denemesi yaptığı, kaza yaptığı motosikletiyle 212 kilometre hıza ulaştığı anlara ait görüntüleri de kayda aldığı ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte motosiklet tanıtımı yapan Güney, hız denemesini kişisel video kanalında yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU