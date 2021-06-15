Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Atatürk Bulvarı Öğretmenevi Kavşağı'nda Ömer Çelebi yönetimindeki 54 AAR 501 plakalı Fiat marka otomobil ile Halil Neddef (31) yönetimindeki 02 MA 0467 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Halil Neddef ile yanında bulunan Hamid El Abdo (51), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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