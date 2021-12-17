Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kadir Ünver idaresindeki 33 VAR 90 plakalı motosiklet ile Muhammed Güven AAN 459 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü Kadir Ünver, otomobilin tavanı üzerine düştü. Meydana gelen kazada sürücülerden Kadir Ünver, Muhammed Güven ile otomobilde bulunan Mustafa Yetiş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Kadir Ünver'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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