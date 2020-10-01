Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı
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Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

01.10.2020 04:46 | Son Güncelleme: 01.10.2020 04:50
Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Can A. ve yolcu konumundaki Hasan Basri A., yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Can A. ve yolcu konumundaki Hasan Basri A., yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan mahalle bekçileri ve polisler, devrilen motosikletin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mahir Alp Boydak Bulvarı Demir Köprü yakınlarında meydana geldi. Yiğit Can A. yönetimindeki 01 COA 28 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarpıp, devrildi. Kazada, sürücü Yiğit Can A. ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Hasan Basri A. ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralı sürücü, çağrılan ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan polis ve mahalle bekçileri, devrilen motosikletin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 

Polis, kaza ve ele geçirilen ruhsatsız tabancayla ilgili soruşturma başlattı. 


Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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