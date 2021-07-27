Mortal Kombat 11 dünya çapında 12 milyon satış rakamına ulaştı

Mortal Kombat serisinin tüm oyunları toplamda 73 milyondan fazla kopya sattı

Oyun dünyasını en popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat tarafından sevindirici haberler geliyor. 2019 yılının Mart ayında çıkan serinin son oyunu Mortal Kombat 11, geliştirici firma NetherRealm Studios tarafından yapılan açıklama göre dünya çapında 12 milyon satış rakamına ulaştı.

Warner Bros, Mortal Kombat 'ını oyunların yanında bir de filmlerle büyütmeye çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Simon Mcquoid'in yönetmenliğini üstlendiği Mortal Kombat filmi, henüz oyunlarla tanışmamış kitle tarafından da büyük ilgi gördü.

Mortal Kombat evreninin yaratıcılarından Ed Boon:

"Mortal Kombat markasının bundan 30 yıl önce ortaya çıktığında, toplamda 73 milyondan fazla satılan oyunla bugünkü franchise'a dönüşeceğini hayal etmemiştim. Dünyanın en tutkulu oyunseverlerine sahibiz ve yıllar boyunca bize gösterdikleri destekten ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz."

Serinin en beğenilen oyunlarından biri olan Mortal Kombat 11'i PlayStation 5, Xbox Series X-S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC üzerinden satın alarak oynayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros