Mortal Combat Filmi

21.09.2019 14:54

1995 yılında Ölümcül Savaş adıyla vizyona giren Mortal Kombat filminin yeniden çevrimi olan yapımın yönetmen koltuğunda Simon McQuoid otururken senaryosunu Greg Russo kaleme almış. Başrollerde ise Joe Taslim, Josh Lawson, Ludi Lin, Jessica McNamee ve Tadanobu Asano yer alıyorlar.

Yönetmen: Simon McQuoid

Senaryo: Ed Boon , John Tobias , Greg Russo

Oyuncular: Lewis Tan, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Josh Lawson , Mehcad Brooks, Chin Han, Sisi Stringer, Max Huang

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Mortal Combat

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 12.03.2021



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Kaynak: InterSinema.com