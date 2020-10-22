Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı
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Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı

22.10.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:12
Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı

Meksika'da erken doğum sonucu dünyaya gelen bebek öldüğü gerekçesiyle hastane görevlileri tarafından morga kaldırıldı. 6 saat sonra cenazeyi aileye teslim etmek için yeniden morga giden görevliler, bebeğin ağlama sesiyle irkildi.

Meksika'nın Puebla şehrinde bulunan bir kadın, erken doğum yaptı. Doktorlar bebeğin tedaviye yanıt vermediğini ve hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak morga kaldırılan bebek, ailesine teslim edileceği sırada ağlamaya başladı.

BEBEĞİNE SARILIP AĞLADI

Tekrar yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, hemen tedavisine başlandı. Evladının ölmediğini duyan baba, bebeğine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLADI

Hastane yetkilileri, bebeğin hayatını kaybettiğini söyleyen doktorlar hakkında soruşturma açıldığını ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili aileyi sürekli bilgilendireceklerini belirtti. Hastanenin yanı sıra sağlık bakanlığı da doktorlar hakkında soruşturma açıldığını ve olayın detaylı bir şekilde incelendiğini duyurdu.

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