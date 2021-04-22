More Esports, Yiğit "ip0TT" Karadeniz transferini duyurdu!
More Esports Valorant Kadrosuna transfer yaptı.
Türk espor takımı More Esports geçtiğimiz Mart ayında Valorant duyurmuştu. Hakan "iXeonN_" İyice ile yollarını ayıran More Esports, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Yiğit "ip0TT" Karadeniz'i takımına transfer ettiğini duyurdu.
More Esports Valorant Kadrosu
Onur Ege "Shnaznnn" Tarhan
Yiğit "ip0TT" Karadeniz
Ege "Surprise" Apaydın
Burak "Foız" Baz
Burak "Extreme" Akbalık
More Esports Valorant takımını resmi hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;
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Kaynak: Playerbros