More Esports, Yiğit "ip0TT" Karadeniz transferini duyurdu!

More Esports Valorant Kadrosuna transfer yaptı.

Türk espor takımı More Esports geçtiğimiz Mart ayında Valorant duyurmuştu. Hakan "iXeonN_" İyice ile yollarını ayıran More Esports, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Yiğit "ip0TT" Karadeniz'i takımına transfer ettiğini duyurdu.

More Esports Valorant Kadrosu

Onur Ege "Shnaznnn" Tarhan

Yiğit "ip0TT" Karadeniz

Ege "Surprise" Apaydın

Burak "Foız" Baz

Burak "Extreme" Akbalık

More Esports Valorant takımını resmi hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;

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Kaynak: Playerbros