Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel sözleri
Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel sözleri...
Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel sözleri...
MOR VE ÖTESİ DÜNYAYA BEDEL ŞARKI SÖZLERİ
Gururluyum yalnızlığımla
Mutsuzum galiba
Kandırabilir misin beni
Boyum kadar bir aynayla
Padişahların hesabında
Benden ne varsa yalan
Acım kadar cesaretim olsa
Affederdim kendimi çoktan
Belki de hep savaşta gibi
Hiçbir yerde durmak istemiyor
Dünyaya bedel eşsiz ruhum
Dünyayı bilmek istemiyor
Hayatımın gerçeği buysa
Huzurum hiç yoksa, tamam
Hangi zamanın sahibiydim
Sakın bana anlatma
Kabusum felaketim buysa
Parçalanmaksa, ne var
Bir defa komşuma güvensem
O da bana kalbini açsa
Belki de hep savaşta gibi
Hiçbir zaman durmak istemiyor
Dünyaya bedel eşsiz ruhum
Dünyayı bilmek istemiyor
Belki de hep savaşmış gibi
Hiçbir yerde durmak istemiyor
Dünyaya bedel eşsiz ruhum
Dünyamı bilmek istemiyor