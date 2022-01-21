Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel sözleri...

Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel sözleri...

MOR VE ÖTESİ DÜNYAYA BEDEL ŞARKI SÖZLERİ

Gururluyum yalnızlığımla

Mutsuzum galiba

Kandırabilir misin beni

Boyum kadar bir aynayla

Padişahların hesabında

Benden ne varsa yalan

Acım kadar cesaretim olsa

Affederdim kendimi çoktan

Belki de hep savaşta gibi

Hiçbir yerde durmak istemiyor

Dünyaya bedel eşsiz ruhum

Dünyayı bilmek istemiyor

Hayatımın gerçeği buysa

Huzurum hiç yoksa, tamam

Hangi zamanın sahibiydim

Sakın bana anlatma

Kabusum felaketim buysa

Parçalanmaksa, ne var

Bir defa komşuma güvensem

O da bana kalbini açsa

Belki de hep savaşta gibi

Hiçbir zaman durmak istemiyor

Dünyaya bedel eşsiz ruhum

Dünyayı bilmek istemiyor

Belki de hep savaşmış gibi

Hiçbir yerde durmak istemiyor

Dünyaya bedel eşsiz ruhum

Dünyamı bilmek istemiyor

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