Moonwalkers Filmi
Moonwalkers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Moonwalkers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Bir CIA ajanı ve bir menajer Stanley Kubrick'in yapay aya inişine yardım etmek için takım olurlar.
Yönetmen: Antoine Bardou-Jacquet
Senaryo: Antoine Bardou-Jacquet, Dean Craig
Oyuncular: Rupert Grint, Ron Perlman, Robert Sheehan, Stephen Campbell Moore, Eric Lampaert, Kevin Bishop, Tom Audenaert
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Moonwalkers
Yapımcı Firma: Partizan Films
Yapım Yılı: 2015
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 107 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 03.11.2017
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