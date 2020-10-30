Mood ne demek? Mood hashtagı kullanmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada ne için kullanıyor? Instagram kullanım alanı nedir?
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Mood ne demek? Mood hashtagı kullanmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada ne için kullanıyor? Instagram kullanım alanı nedir?

30.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:16
Mood ne demek? Mood hashtagı kullanmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada ne için kullanıyor? Instagram kullanım alanı nedir?

Mood ne demek? Mood ne anlama geliyor? Sosyal Medya'nın hayatımızda yaygınlaşmasıyla birlikte Mood kelimesi de çok fazla kullanılmaktadır. Peki Instagram Mood anlamı nedir?

Sosyal medyanın hayatımızda büyük bir yer kaplamasıyla beraber bazı kelimelerin kullanımında da artış olmuştur. Hatta hayatımıza yeni kelimeler girmiştir. Bu kelimelerden birisi ise Mood kelimesidir. Peki Mood kelimesi ne anlama geliyor? İşte cevabı haberimizde…

MOOD NE DEMEKTİR?

Mood, İngilizce bir kelime olmakla birlikte Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman 'ruh hali' anlamına gelmektedir. Bir çok anlamı bulunmaktadır. Bunlar ruh durumu, hal, terslik, huysuzluk, karamsarlık, mizaç, bir önermede esaslar ile netice arasındaki bağlantı olarak tanımlanmaktadır.

INSTAGRAMDA MOOD KULLANIMI

Ruh halimizi yansıtan mood kelimesini herhangi bir fotoğrafın veya videonun altına yazabiliriz. O fotoğraftaki duygu durumu ve görüntü bizizm ruh halimizi yansıtmaktadır. Sadece kendi fotoğrafımız olması şart değildir. duygu durumunu yansıtan herhangi bir fotoğrafta kullanılabilir. mesela yorgun bir kediyi veya mutlu bir köpeği koymak da ruh halimizi yansıtır. yorgun kediyi insatgrama koyduğumuzda bizim de yorgun olduğumuz sonucu çıkar. mutlu bir köpeği koyduğumuz da ise bizim ruh halimizin mutlu olduğu sonucu çıkmaktadır.

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