Monaco Prensi II. Albert korona virüsüne yakalandı
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Prens Albert, Prenses, Politika

Monaco Prensi II. Albert korona virüsüne yakalandı

Monaco Prensi II. Albert'in korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği açıklandı.

19.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:38
Monaco Prensi II. Albert korona virüsüne yakalandı

Monaco Prensi II. Albert'in korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği açıklandı.

62 yaşındaki Monaco Prensi II. Albert, korona virüsüne yakalandı. Monaco Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada endişe edilecek bir durum olmadığı belirtilerek, "Sağlığı iyi. Prens, doktoru tarafından izleniyor. Prenses Grace Hastanesi'ndeki uzmanlar tarafından tedavi ediliyor. Özel dairesinde çalışmaya devam ediyor. Kabinesi, hükümeti ve en yakın iş arkadaşlarıyla yakın temas halinde" denildi.

Açıklamada ayrıca Prens Albert'in Monaco halkından evde kalma önlemlerine saygı duyulması, başkalarıyla temasın sınırlandırılması isteği hatırlatıldı. Sadece evde kalma kurallarına titizlikle uyulmasının korona virüsün yayılmasını engelleyeceği belirtildi. - PARİS

Kaynak: İHA

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