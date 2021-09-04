Monaco Prensesi Charlene hastaneden taburcu edildi
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Monaco Prensesi Charlene hastaneden taburcu edildi

Monaco Prensesi Charlene hastaneden taburcu edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Monako Prensi II. Albert'ın eşi Prenses Charlene kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Monako Prensi II. Albert'ın eşi Prenses Charlene kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Monegasque Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, Monako Prensi II. Albert'ın Güney Afrikalı eşi Prenses Charlene'in geçtiğimiz çarşamba günü baygınlık geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti. Prenses Charlene'in hastaneden taburcu edildiği duyuruldu. Kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu için tedavi gördüğü belirtilen Prenses Charlene'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. 2000 Olimpiyat Oyunları'nda Güney Afrika için yüzen Charlene, Monako Prensi II. Albert ile 2011 yılında görkemli bir törenle evlenmişti.

Öte yandan Prens II. Albert, Prens III. Rainier ve onunla evlenmek için aktrisliği bırakan Grace Kelly'nin oğlu. Grace Kelly, 1982'de bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. - MONACO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Monaco Prensesi Charlene hastaneden taburcu edildi - Haberler
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