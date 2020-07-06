Moloz dökümünü iz süren zabıta engelledi
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Moloz dökümünü iz süren zabıta engelledi

Mavişehir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu yanındaki alana sahte plaka kullanarak moloz döken kamyoncu Metin Koca, Karşıyaka Belediye Zabıtası'nın iz sürmesi sonucu yakalandı.

Moloz dökümünü iz süren zabıta engelledi
06.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:23

Molozu yasal alana dökmemesi nedeniyle zabıta ekiplerince 15 bin lira ceza kesilen Koca'ya, polis ekipleri de 8 bin 585 lira ceza yazdı. Koca'nın aracı trafikten men edildi ve sahte plaka kullanması nedeniyle hakkında dava açıldı.

TOPLAM 23.585 LİRA CEZA

Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir'de belediyeye ait boş alana moloz döken kamyoncuyu suçüstü yakaladı. Duyarlı vatandaşların ihbarı sonucu arsaya gece geç saatlerde moloz döküldüğü ihbarı alan zabıta, pusuya yatarak nöbet beklemeye başladı. Bu sırada alana gelerek moloz dökmek isteyen kamyoncu Metin Koca'yı yakalayan zabıta, Kabahatler Kanunu kapsamında 15 bin lira ceza kesti ve polis ekiplerini çağırdı. Polis yaptığı incelemede, Koca'nın sahte plaka kullandığını, sürücü belgesinin yeterli olmadığını ve tescil belgesi bulunmadığını belirledi. Metin Koca'ya sahte plaka kullanmaktan 6 bin 129 lira, ehliyet grubu yetersizliğinden bin 228 lira ve tescil belgesi olmaması nedeniyle bin 228 lira olmak üzere, toplam 8 bin 585 lira ceza kesildi. Böylelikle Koca'ya kesilen toplam ceza 23 bin 585 lira oldu.

MOLOZLAR TAŞINDI

Kamyon trafikten men edilirken zabıta ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek kamyonun güzergahını ve çıkış noktasını tespit etti. Molozun Bostanlı İskele'de tadilat yaptıran bir işletmeye ait olduğu belirlendi. İşletme sahibinin tadilatı bir inşaat firmasına yaptırdığı, inşaat firmasının da moloz dökümü için kamyoncu Metin Koca ile anlaştığı ortaya çıktı. İşletme sahibi molozun belediyeye ait alana döküldüğünden bilgisi olmadığını belirtti. Zabıta ekipleri işletme sahibinden molozu derhal kaldırmasını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi 24 saat geçmeden molozları kaldırıp İzmir Büyükşehir Belediyesi denetimindeki yasal moloz döküm alanına taşıdı. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, duyarlı vatandaşlara teşekkür ederken, tüm Karşıyakalılardan moloz dökenleri gördüklerinde belediyenin 399 40 00 numaralı telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: Bültenler

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