Molla Rüstem kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Molla Rüstem' kimdir? Kim canlandırıyor? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Güncelleme:
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizi karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Molla Rüstem geliyor. Peki, Molla Rüstem kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Molla Rüstem' kimdir? Kim canlandırıyor? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli? Molla Rüstem karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Molla Rüstem kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Molla Rüstem' kimdir? Kim canlandırıyor? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli?
Molla Rüstem Kara Medrese'de hocadır. Molla Numan'ın yakın arkadaşıdır. Sermüderris olma hırsı gözünü kör edecek ve Molla Numan'a kurulan tuzaklara ortak olacaktır.
Dizideki Molla Rüstem karakterini "Fırat Topkorur" canlandırmaktadır.
Fırat Topkorur (17 Ocak 1982, İzmir), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu . 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara gelmiştir. 2018 yılında Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.
Filmografisi:
- Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021
- Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli (Rüstem) - 2021
- Kırmızı Oda (Servet) - 2021
- Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
- İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019
- Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018
- Şahsiyet (Firuz) - 2018
- Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017
- Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017
- Kehribar (Yıldırım) - 2016
- Son Çıkış - 2015
- Darbe - 2015
- Fatih-Harbiye (Cihan) - 2013-2015
- Bu Son Olsun (Özgür) - 2012
- Sen de Gitme - 2011
- Off Karadeniz - 2010
Burak Sevinç
Hüseyin Soysalan
Sena Çakır
Atakan Yarımdünya
Kemal Başar
Sinan Albayrak
Fırat Topkorur
Derda Yasir Yenal
Aydın Sigalı
Latif Koru
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.