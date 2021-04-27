Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi tanıdık çıktı
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Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi tanıdık çıktı

Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi tanıdık çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi tanıdık çıktı. İşte detaylar...

İddiaya göre; Mohammed Alsaloussi, Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile bir zamanlar ilişki yaşamış. Hatta o dönem, Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Merve Şentürk ikiliyi tanıştırmış.

Chloe Loughnan'ın sık sık Miami'ye gidip kaldığı arkadaşının Meedo'yu tanıdığı ve ikiliyi de onun tanıştırdığı ifade edildi. (Onedio)

Şeyma Subaşı ve Chloe Loughnan'ın bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Muhammed Al Saloussi kimdir?

Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.

Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı. Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan genç işinsanının adı bir dönem Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'la da anılmıştı.

Al Saloussi'nin ismi, yabancı basında Mart 2021'de çalıntı Ferrari haberleriyle yer aldı. 2019'da 1.4 milyon dolara aldığı Ferrari'nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den
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