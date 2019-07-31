Modoko'dan çevreci ücretsiz ring servis aracı

İsmet Yıldırım ve MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, ring servis aracıyla bütün mağazaları dolaşarak mağaza sahipleriyle mobilya satışları hakkında bilgi de aldılar.

Mobilya sektörünün öncü oluşumu, Türkiye'nin en büyük mobilya sitesi 50 yaşındaki MODOKO, ziyaretçilerin 150 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 350 adet mağazayı daha rahat dolaşabilmeleri için ücretsiz ring servislerine başlıyor. Tanıtımı 31 Temmuz Çarşamba günü Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşen ring servis araçlar, gün boyu ziyaretçilere hizmet verecek. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan'ın ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen tanıtımda, İsmet Yıldırım'ın ring servis aracının direksiyonuna geçti. MODOKO Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleşen tanıtımda, mağazalar dolaşıldı, ring servis aracı hakkında bilgi verildi. Doğayla dost, elektrikle çalışan ring servis aracı gün boyunca MODOKO'nun içerisinde dolaşarak ziyaretçileri istedikleri mağazaların önünden alacak ve yine istedikleri mağazaların önüne bırakacak. Özellikle Dudullu metrosunun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin metroyla daha rahat gelebilecekleri MODOKO'yu, ring servis aracıyla da rahatça dolaşabilecekler. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, MODOKO yönetimi adına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a hediye takdim ederek desteklerinden dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler