Modifiye araç tutkunları Erzincan'da bir araya gelip gösteri yaptı - Haberler
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Modifiye araç tutkunları Erzincan'da bir araya gelip gösteri yaptı

AA / Yakup Bakar - Haberler | Güncel
Modifiye araç tutkunları Erzincan'da bir araya gelip gösteri yaptı

Erzincan'da bir araya gelen modifiye araç tutkunlarının gösterisi ilgi gördü.

Erzincan'da bir araya gelen modifiye araç tutkunlarının gösterisi ilgi gördü.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'daki çeşitli şehirlerden çok sayıda modifiye araç tutkunu, "caddeler pist olmasın" sloganıyla düzenlenen bir organizasyon kapsamında Erzincan'daki Ekşisu Mesire Alanı'nda bir araya geldi.

Modifiye araç tutkunları, trafiğe kapalı alanda oluşturulan bir daire içinde drift atarak gösteri yaptı. Gösteriyi, çok sayıda modifiye araç tutkunu ilgiyle izledi.

Heyecanlı anların yaşandığı gösteri de bazı araçların lastikleri hasar gördü.

Etkinlik sırasında polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ve itfaiye görevlileri de çevrede önlem aldı.

AA / Yakup Bakar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Modifiye araç tutkunları Erzincan'da bir araya gelip gösteri yaptı - Haberler
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