Model, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı

Model Ansley Pacheco, yarı çıplak yatak odasında uzanırken evine hırsız girdi. Hırsızların eşi ve çocuğuna silah uzattığını gören model, kendi silahına alarak ateş etmeye başladı. Modelin, panik dolu anları da kameralara yansıdı.

26 yaşındaki Amerikalı model Ansley Pacheco,4 Ekim akşamı Miami'de bulunan evinin yatak odasında yarı çıplak bir şekilde uzanırken kocası, arkadaşları ve yedi yaşındaki oğlu, evin salonunda oturuyorlardı.

SOYGUNCULARA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Bir anda salondan gelen "Yere çökün, yoksa ateş edeceğiz" sesleri gelmesi üzerine odadan çıkıp salona doğru giden model, maskeli iki adamın kocası, arkadaşları ve oğluna silah doğrulttuklarını görünce hemen odasına koşup tabancasını aldı. Tabancasını alan Ansley, maskeli soygunculara ateş etti. Soyguncularda modelin bulunduğu yatak odasına ateş etmeye başladı. Duvarın arkasına saklanan ünlü isim, gelen kurşunlardan kendisini korumayı başardı.

MÜCEVHERLERİ ALIP KAÇTILAR

Silahla karşılık veren soyguncular, evden mücevher gibi bazı değerli eşyaları alıp kaçtı. Modelin kocası Pacheco, yatak odasına koşup karısının elinden tabancayı alıp hırsızları yakalamak için dışarı koştu ama yetişemedi.

CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Korkunç olay soygun sonrası açıklama yapan Ansley, olayda gerek ailesi gerek kocasının arkadaşlarından kimsenin yaralanmamış olmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu söyledi. Polis, soyguncuların kimliğini henüz tespit edemedi. Ansley ve kocası da soyguncuları tanımadıkları ve kim oldukları hakkında bilgileri olmadığını söyledi.