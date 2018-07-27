Modanisa Koleksiyonları Cakarta Moda Haftası'nda Podyuma Çıktı
Endoznezya'da düzenlenen Cakarta Moda Haftası 2018'de podyuma çıkan Türk markası Modanisa'nın yöneticisi Elif Kahraman, Reşit Bağzıbağlı'nın 30 koleksiyonun moda severlerle buluştuğunu söyledi.
Endoznezya'da düzenlenen Cakarta Moda Haftası 2018'de podyuma çıkan Türk markası Modanisa'nın yöneticisi Elif Kahraman, Reşit Bağzıbağlı'nın 30 koleksiyonun moda severlerle buluştuğunu söyledi.
Think Fashion and Markamere Creative tarafından organize edilen Cakarta Moda Haftası 26 - 29 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.