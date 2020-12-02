Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü
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Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü

02.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:28

Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halinde olan mobilya yüklü tır virajlı yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğinin üstüne devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken o sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, kaza İnegöl Organize Sanayi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Bir fabrikadan yüklediği mobilyaları alarak yola çıkan Ufuk Ç. virajlı yola iddiaya göre hızlı girince biranda kontrolünü kaybetti. Sağa sola savrulan tırın dorsesi yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri önlem alarak başka kazaların yaşanmasının önüne geçti. Kaza sırasında her hangi bir kimsenin yoldan geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

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Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü
Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü
Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü
Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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