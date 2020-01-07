MMO Kayseri Şube Başkanı Aksoy, yeniden aday oldu

07.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:50

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 9 Şubat'ta yapılacak genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

MMO Kayseri Şubesi yönetim kurulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazeteci ve medya çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Şube Başkanı Aksoy, yönetim kurulunun bir sonraki dönemde de kendisinin başkanlık yapması için karar aldığını söyledi.

Şube olarak önemli faaliyetler yaptıklarını belirten Aksoy, "Üyelerimizle sürekli birlik, beraberlik içerisinde hareket ettik. Milletimiz ve üyelerimiz için elimizden gelen neyse bugüne kadar hep onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Oda hakkında bilgiler veren Aksoy, "Geçtiğimiz 2 yıllık süreçte bir çok ilçemizde asansör protokolleri yaptık. Periyodik kontrollerimize hız verdik. Çevre kirliliğiyle alakalı birçok çalışmamız oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA