MMO'dan iş birliği çağrısı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi ziyaret etti.

Gürkan, yönetim kurulu üyeleriyle Deveci'yi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gürkan, çalışmalarını Samsun'un gelişimine yönelik katkı sunmaya çalışan, birlikte çalışıp, birlikte karar alıp süreci birlikte değerlendiren bir anlayışla yaptıklarını söyledi.

Bu çerçevede meslek disiplinine giren konularda tüm yerel yönetimlerle olduğu gibi Atakum Belediyesine de katkı sunmak istediklerini aktaran Gürkan, "Üretime ve katma değer yaratan çalışmalara meslektaşlarımızın ve odamız bilgi ve tecrübe birikimini aktarmaya hazırız. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında konut ve iş yerlerinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerini, Atakum ilçesinde gerçekleştirmeye talibiz." dedi.

Katılımcı demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Atakum Kent Konseyi'nin daha aktif hale getirilebilmesi gerektiğini dile getiren Gürkan, "Şubemiz yönetim kurulunun çalışma programı doğrultusunda kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışma ortamları oluşturuyoruz. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerimize, Samsun'a ve ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Atakum Belediyesi ile de her türlü iş birliği ve birlikte çalışma ortamında yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Deveci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA