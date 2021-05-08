MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Mayıs MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Ankaragücü ligin 40. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe hangi kanalda? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! MKE Ankaragücü - Fenerbahçe canlı izle! Maçtan dakikalar! MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı devam ediyor. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlik ile tamamlandı. Maç bitiminde sonuçları yazacağız. Maç bittikten sonra özeti izleyebilirsiniz.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maçta 1-1 beraberlik var. Maç halen devam ediyor. Goller aşağıdaki gibidir.
Ankaragücü'nün golleri:
3. dakika : Alper Potuk
Fenerbahçe'nin golleri:
42. dakika : Ozan Tufan
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 8 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
- FIRAT AYDINUS(Hakem)
- ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
- ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
- ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
- HALİS ÖZKAHYA(VAR)
- KEMAL YILMAZ(AVAR)
- SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)
- AYHAN TAŞ(Temsilci)
- ATİLLA AKSOY(Temsilci)
- ERKAN GÜLDAŞ(Temsilci)