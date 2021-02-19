"Mızrak Çuvala Sığmaz" ne demek? Mızrak çuvala sığmıyor deyimi nedir, ne demek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Kadın Kolları 6. Olağan kongresinde, "Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor." ifadelerinde bulundu. Bunun üzerine deyim merak edildi!

MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ NE DEMEK?

Mızrak Çuvala Sığmaz ata sözü kısaca "herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilemez." anlamına gelmektedir. Ayrıca, "Güneş gibi ortada olan ve insanların dikkatinden kaçmayan bir şeyi saklamanın mantıklı bir açıklaması olamaz. Çünkü herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilemez." anlamına da gelmektedir.