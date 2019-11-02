MIX Festival presented by %100 Music'in konser saatleri açıklandı!

02.11.2019 09:05

15-16 Kasım'da Apparat (Live), Booka Shade, Ross From Friends (Live), N'TO, Isaac Delusion ve Worakls %100 Music Sahnesi'nde; PLAID (Live AV), Islandman, Teleman ve Hey! Douglas Big Band (live) Red Bull Sahnesi'nde Zorlu PSM çatısı altında iki gün boyunca %100 Music katkılarıyla gerçekleşen MIX Festival'da buluşacak.

Apparat (Live) ve Booka Shade'in büyüleyici performanslarını kaçırmamak için: MIX Festival

"Dark" dizisinin tema müziği ile akıllara kazınan, melankolik teknodan, derin orkestral pop baladlarına kadar oluşturduğu sesi özenle tasarlayan ve uzun bir aradan sonra bu sene çıkardığı stüdyo albümü ile Apparat (Live) ve Berlin çıkışlı ünlü plak şirketi Get Physical'ın kurucu üyelerinden olan ve Frankfurt elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Booka Shade, %100 Music Sahnesi'nde sahne alacak.

Farklı müzik türlerini bir araya getireren seslerarası bir deneyim yaşamak için: MIX Festival

Sesleri kendine özgü ritmi ile parçalara ayıran ve müzikal eklektizmi özgürce aktararak alışkanlıklarımızın dışına çıkmamızı sağlayan N'TO, Lo-fi house sesleriyle ruha dokunan ve elektronik müziğe farklı bir dokunuş katan İngiliz prodüktör Ross from Friends (Live), elektronik müzik ile tanışmadan önce eğitimine klasik müzik ile başlayan ve müziği ile melodilere güç veren Worakls, bu yıl yeni albümlerini yayınlamaya hazırlanan ve disko, funk ve soul etkili Fransız grup Isaac Delusion, renkli ritimleri ve akustik melodileri elektronik müzik ile birleştiren Joachim Pastor, Neo-electro, ambient ve electro-techno kavramlarını

harmanlayarak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Plaid (Live/AV), son birkaç yıldır pop coşkulu melodileri ve gençlik coşkusu nosyonu ile son derece kendine has dans müzikleri ile konuşulan Baba Stiltz, "Photomaton" şarkısıyla büyük ses getiren ve güçlü melodileri ile kozmik dünyada bulunma hissiyatı yaratan Jabberwocky (Live), hissiyatlı, neşeli ve melankolik ritimlerin karışımıyla karşımıza çıkan Londralı indie pop-rock grubu Teleman'ı, 2016'da Danimarkalı bağımsız plak şirketi Music for Dreams tarafından keşfedilen, Belçikalı indie-pop grubu SX,zamanın titreşimlerini müziklerine yedirerek yeni ve egzotik tınılar peşinde koşan Islandman ve 70'lerin Türkçe şarkılarına getirdikleri sıra dışı yorumla eşsiz disco ritmler yaratan Hey! Douglas Big Band (Live)'ı misafir edecek.

Müzik ve dansa doymak isteyenlere: MIX Festival

Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve Lil Zey, müzik hayatına çok küçük yaşlarda başlayan ve şimdilerde hem DJ'lik hem de prodüktörlük yaparak müzik hayatına devam eden Günce Acı, DJ ve radyo programcısı Zeynep Erbay, Türkiye'de gerçekleşmiş birçok festivalde setleriyle katılımcıları dans pistinde soluksuz bırakan Mabbas, Berlin'in çok kültürlü elektronik müzik sahnesinden esinlenerek 2016 yılında müziğe başlayan ve cosmic disco'dan hafif techno'ya uzanan seçkisi ile Nova Persona'nın yanı sıra kabinde groovy, minimal ve jazzy soundları house ve techno'nun heyecan verici örnekleriyle sunmayı seven Tolga Duyan ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Orkestrası şefliğini yaparken aynı zamanda aktif olarak caz çalışmalarını sürdüren ve bu birikimlerini elektronik öğeler ile harmanlayıp özgün bir sound yakalamaya çalışan Bulut Adalı Seçkin ve imza attığı iki albüm ve sayısız tekliyle dilimize pelesenk olan şarkılar kazandıran rap sanatçısı Aga B hazırladıkları özel performansları ile %100 Music Sahnesi ve Red Bull Sahnesi'nde olacaklar. Varterese Durise, Deniz Erdem, Tennx, AK49, Batu Telen, Yang Jahz, Iskeletor, Anıl Çelik ve Jtamul da LED performansları ile festivale renk katacaklar.

Kaynak: Bültenler