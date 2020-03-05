Missing Link Filmi

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:46

Kendini dünyanın en önde gelen canavar ve mit araştırmacısı olarak gören Lionel Frost, kendini ve efsanevi canavarların varlığını yüksek sosyeteye ispatlamak için Amerika'da, Pasifik Kuzeybatı Kıyısı'nda bir seyahate çıkar ve orada insanlığın ilkel atalarından biri olan Bay Link ile karşılaşır. Bay Link 2,5 metre boyunda, 286 kiloluk ve her yanı tüylerle kaplı özel bir adamdır. Onu bu kadar özel kılan şeyse genlerinde yatmaktadır. Bay Link, insanın yaşayan soyunun ilkel köklerinin son örneğidir. Komikliği ve tatlılığıyla dünyanın en sevimli efsanesi olmaya aday olan Bay Link'in soyu hızla tükenmiştir. Artık evrim ilerlemiştir ve insanlığın görünüşü Bay Link'inkinden farklıdır. Yalnız ve üzgün olan Bay Link artık çevresinde kimseyi bulamamaktadır. Kuzeybatı Pasifik'te yalnız yaşamaktan bıkan Bay Link, efsanevi Shangri-La vadisinde olduğu söylenen, uzun süredir kayıp olan akrabalarını bulmak için yolculuğa atılır. Bu yolculuk için de dünyanın en önemli mitolojik varlıklar dedektifi Sir Lionel Frost ve bölgenin bilinen tek haritasına sahip olan Adelina Fortnight ile işbirliği yapar. Bay Link'e eşlik eden kaşifler, yeni arkadaşlarına yardım etmek için dünyanın uzak yerlerine seyahat ederken, üçlü de birlikte hiç beklemedikleri maceralara atılacaklardır.

Yönetmen: Chris Butler

Senaryo: Chris Butler

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Missing Link

Yapımcı Firma: Laika Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 93 dk.

Dağıtıcı Firma: Lionsgate

Vizyon Tarihi: 22.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com