Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz kimdir? Elif Ezgi yılmaz kaç yaşında, nereli? Elif Yılmaz Instagram hesabı!

Daha önce adı fenomen Reynmen ile de anılan Elif Yılmaz gündeme gelen isimlerden olmaya devam ediyor. Miss Fashion 2020 güzeli Elif Ezgi Yılmaz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MISS FASHION 2020 GÜZELİ ELİF YILMAZ KİMDİR?

1997 Adana doğumlu olan Elif Yılmaz, Miss and Mr Fashion TV 2020 Turkey birincisi oldu. Ardından bir çok oyunculuk teklifi almaya başlayan Elif Yılmaz, her projeyi kabul etmediğini belirterek "Hedefim ünlü değil, iyi bir oyuncu olmak" diye konuştu.

Oyunculukta 2 yıl eğitim alan Elif Yılmaz, "Tam Kafadan" isimli bir sinema filmi de çekti. Oyuncu koçu Esra Kızıldoğan ile çalıştığını da ifade etti.

ELİF EZGİ YILMAZ INSTAGRAM HESABI!

Elif Ezgi Yılmaz, Instagram hesabını elifyillmazz kullanıcı adıyla kullanıyor.