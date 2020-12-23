Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:10
Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçıdır. Peki Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOZAN SPOR FK - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KOZAN SPOR FK - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOZAN SPOR FK - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

KOZAN SPOR FK - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ORAN(Hakem)

UĞUR ÇAKMAK(1. Yardımcı Hakem)

CEM MUSTAFA AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)

HALİM KOLANCI(Dördüncü Hakem)

MEHMET KAFTANCI(Gözlemci)

ŞENER AYDOĞDU(Temsilci)

METE KIZILKAYA(Temsilci)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:21:42. #1.15#
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