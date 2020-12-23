Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçıdır. Peki Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KOZAN SPOR FK - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
KOZAN SPOR FK - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kozan Spor FK - Bayrampaşaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KOZAN SPOR FK - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Adana'da oynanacak.
KOZAN SPOR FK - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ALPER ORAN(Hakem)
UĞUR ÇAKMAK(1. Yardımcı Hakem)
CEM MUSTAFA AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)
HALİM KOLANCI(Dördüncü Hakem)
MEHMET KAFTANCI(Gözlemci)
ŞENER AYDOĞDU(Temsilci)
METE KIZILKAYA(Temsilci)