Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:06
Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırıkkale'de oynanacak.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Hakem)

AHMET DEVECİ(1. Yardımcı Hakem)

FEYZULLAH ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ALİ EMİR YOLCU(Dördüncü Hakem)

HASAN SERDAR ÇAKIROĞLU(Gözlemci)

ŞAHİN GİZLENCİ(Temsilci)

ÜMİT GERS(Temsilci)

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