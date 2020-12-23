Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bursa Yıldırım Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kırıkkale'de oynanacak.
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Hakem)
AHMET DEVECİ(1. Yardımcı Hakem)
FEYZULLAH ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
ALİ EMİR YOLCU(Dördüncü Hakem)
HASAN SERDAR ÇAKIROĞLU(Gözlemci)
ŞAHİN GİZLENCİ(Temsilci)
ÜMİT GERS(Temsilci)