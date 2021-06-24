Mısır tarlasında kenevir yetiştirmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır tarlasında kenevir yetiştirmiş

Mısır tarlasında kenevir yetiştirmiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma tarafından bir mısır tarlasına ekilmiş vaziyette 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma tarafından bir mısır tarlasına ekilmiş vaziyette 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 71 yaşındaki adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde saat 08.30 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu R.G. (71) isimli şahsın Aktaş mevkiinde bulunan mısır ekili tarla içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Saruhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile adli mercilerden alınan arama kararı sonrası yapılan aramada; mısır ekili tarla içerisinde boyları 33-135 santimetre arası değişen toprağa ekili 24 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi. Şüpheli R.G. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Mısır tarlasında kenevir yetiştirmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır tarlasında kenevir yetiştirmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:28:10. #1.15#

title