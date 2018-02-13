Mısır: Sina Yarımadası'nda Askeri Operasyon
Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda düzenlediği operasyonlarda 10 radikal İslamcı militanın öldürüldüğünü, 60 hedefin imha edildiğini, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 400 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda düzenlediği operasyonlarda 10 radikal İslamcı militanın öldürüldüğünü, 60 hedefin imha edildiğini, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 400 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: Euronews.com