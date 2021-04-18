Mısır Kalyubiye nerede, haritadaki yeri neresi? Mısır'daki tren kazası nerede oldu?

Son dakika: Mısır'ın Kalyubiye şehrinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu tren kazası meydana geldi. 4 vagonun devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Peki, Mısır'daki tren kazası nerede oldu? Mısır Kalyubiye ili nerede? Haritadaki yeri neresi?

Mısır'daki tren kazası Kalyubiye şehrinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Kalyubiye nerede, haritadaki yeri neresi merak edildi. Peki, Mısır'daki tren kazası nerede oldu? Tüm detaylar haberimizde.

MISIR'DAKİ TREN KAZASI NEREDE OLDU?

Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık bir ay önce de ülkenin güneyinde tren kazası olmuş ve 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

MISIR KALYUBİYE NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Kalyubiye, Mısır'ın kuzey kesimindeki bir ili. Merkezi, Benha şehridir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

YAKLAŞIK 1 AY ÖNCEKİ TREN KAZASINDA DA 32 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

26 Mart'ta da ülkenin güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi yaralanmıştı.