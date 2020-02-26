Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı
Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.
26.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:48
Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.
Mübarek'in naaşı, askeri El-Celaa Hastanesi'nden alınarak oğlu Ala Mübarek'in refakatiyle helikopterle getirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com