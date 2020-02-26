Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı
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Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı

Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.

26.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:48
Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı

Mısır'da dün ölen eski için başkent 'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.


Mübarek'in naaşı, askeri El-Celaa Hastanesi'nden alınarak oğlu Ala Mübarek'in refakatiyle helikopterle getirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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