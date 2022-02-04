Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Kamerun'a penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Mısır, finale yükselerek Senegal'in rakibi oldu. Mısır'ın galip gelmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Giza'nın Al-Barajil semtinde açık havada kurulan ekranda maçı izleyen Mısırlılar, finale yükselmenin keyfini yaşadı. Final mücadelesi, 6 Şubat Pazar akşamı oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak.