Mısır'da Tedavisi Biten Aref Türkiye'ye Döndü
Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE İstanbul DHAAntalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi.
Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE İstanbul DHA
Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi. Atatürk Havlimanı'na saat 06.45'te gelen Aref, buradan da İstanbul'daki evine geçti.