Mısır'da Tedavisi Biten Aref, Türkiye'ye Döndü-1
ANTALYA'DA gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi.
ANTALYA'DA gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi. Atatürk Havlimanı'na saat 06.45'te gelen Aref, buradan da İstanbul'daki evine geçti.
fotoğraflı - İstanbul