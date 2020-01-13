Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü
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Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

Mısır'ın İskenderiye kentinde girişinde bir kafe bulunan 3 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

13.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:04
Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

Mısır'ın İskenderiye kentinde girişinde bir kafe bulunan 3 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Mısır'ın İskenderiye kentinin merkezindeki Al Attarin bölgesinde girişinde kafe bulunan 3 katlı bir bina çöktü. O sırada kafede bulunan 5 kişinin cansız bedeni olay yerine gelen ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Bir kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.


Çöken binanın çok eski olduğu, binadaki dairelerin boş olduğu ancak kafenin hizmete açık olduğu belirtildi. - İSKENDERİYE

Kaynak: İHA
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