Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı

Mısır'da Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de izlediği mezuniyet töreninde asker ve polislerin yapmış oldukları güç gösterisi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Mısır'da polis ve askeri okulların yeni mezunları, ortak bir gösteri için bir araya geldi. Gösteri için büyük bir alanda çeşitli parkurlar hazırlanırken, polis ve askerlerin her biri performanslarını sergiledi.

Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve diğer devlet yetkilileri de gösteriyi kendilerine ayrılan bölümden izledi. Güç gösterisi yapan polis ve askerler, izleyenlere korku vermeyi amaçlarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İşte ortaya çıkan enteresan görüntüler;