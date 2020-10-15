Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı
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Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı

15.10.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:16

Mısır'da Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de izlediği mezuniyet töreninde asker ve polislerin yapmış oldukları güç gösterisi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Mısır'da polis ve askeri okulların yeni mezunları, ortak bir gösteri için bir araya geldi. Gösteri için büyük bir alanda çeşitli parkurlar hazırlanırken, polis ve askerlerin her biri performanslarını sergiledi.

Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı

Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve diğer devlet yetkilileri de gösteriyi kendilerine ayrılan bölümden izledi. Güç gösterisi yapan polis ve askerler, izleyenlere korku vermeyi amaçlarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İşte ortaya çıkan enteresan görüntüler;

Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı

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Haber Yorumları (3)
KOMEDİ: Topu bir füzeye bakar lapa lapa leşleri yerlere savrulur. Neyin kafası bu komediden başka birşey değil.
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ADANALI: tek yumrukta patates ederim bunları
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ADAM: BUNLAR HİÇ SİHA GÖRMEMİŞ. . BÖYLE ARTİSTLİK HARAKETLER YAPIYRLAR. BİR SİHA GÖRSÜNLER HEPSİ ALTINA SİHAR
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