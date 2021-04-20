Mısır'da 2002'den bu yana meydana gelen tren kazalarında 542 kişi hayatını kaybetti
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Mısır'da 2002'den bu yana meydana gelen tren kazalarında 542 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ülkenin çeşitli kentlerinde 2002'den bu yana meydana gelen tren kazalarında 542 yolcu hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi de yaralandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde 2002'den bu yana meydana gelen tren kazalarında 542 yolcu hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi de yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, son olarak 18 Nisan'da Kalyubiye kentinde meydana gelen tren kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bu yıl bir başka ölümlü tren kazası ülkenin güneyindeki Suhac kentinde oldu. 26 Mart'ta meydana gelen kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Kaza sonrası Mısır Demir Yolu İdaresinden yapılan açıklamada, olayın "kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce bazı vagonlardaki acil durum freninin çekilmesi sonucu" yaşandığı kaydedildi.

Mısır'da 2002'den bu yana meydana gelen tren kazalarında 542 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da 2002'den bu yana meydana gelen tren kazalarında 542 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da 2002'den bu yana meydana gelen tren kazalarında 542 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da 2002'den bu yana meydana gelen tren kazalarında 542 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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