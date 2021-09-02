Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü onayladı

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, üyelerin doğal gaz kaynakları haklarına saygı duymayı ve işbirliği yapmayı amaçlayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğüne onay verdi.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, üyelerin doğal gaz kaynakları haklarına saygı duymayı ve işbirliği yapmayı amaçlayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğüne onay verdi.

Mısır resmi gazetesi "Vakai el-Mısriyye"nin haberine göre, Sisi, Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü kabul eden 2020 tarihli 644 sayılı Cumhuriyet Kararı'nı onadı.

Mısır Parlamentosu, 2020 Eylül'de Kahire'de imzalanan Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü 2020 Aralık ayında onaylamıştı.

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla 16 Ocak 2019'da Mısır'da düzenlenen toplantıda "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

Mısır, Ürdün, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İtalya ve Filistin olmak üzere 7 ülke 21 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu başlatma anlaşması imzalamıştı.

Kuruluş tüzüğüne göre Forum, "üyelerin doğal gaz kaynakları haklarına saygı duymayı, korumayı ve halkının yararına kullanmayı, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir kalkınma sürecini yönetmek için işbirliği yapmayı" amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu