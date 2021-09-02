Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü onayladı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü onayladı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, üyelerin doğal gaz kaynakları haklarına saygı duymayı ve işbirliği yapmayı amaçlayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğüne onay verdi.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, üyelerin doğal gaz kaynakları haklarına saygı duymayı ve işbirliği yapmayı amaçlayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğüne onay verdi.

Mısır resmi gazetesi "Vakai el-Mısriyye"nin haberine göre, Sisi, Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü kabul eden 2020 tarihli 644 sayılı Cumhuriyet Kararı'nı onadı.

Mısır Parlamentosu, 2020 Eylül'de Kahire'de imzalanan Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü 2020 Aralık ayında onaylamıştı.

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla 16 Ocak 2019'da Mısır'da düzenlenen toplantıda "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

Mısır, Ürdün, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İtalya ve Filistin olmak üzere 7 ülke 21 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu başlatma anlaşması imzalamıştı.

Kuruluş tüzüğüne göre Forum, "üyelerin doğal gaz kaynakları haklarına saygı duymayı, korumayı ve halkının yararına kullanmayı, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir kalkınma sürecini yönetmek için işbirliği yapmayı" amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Ezgi Mola Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğünü onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:46:52. #1.14#

title