Mısır Çarşısı dualarla açıldı
Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlardan detaylar İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın esnaflar ile selamlaşması İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı İSTANBUL -Tarihi Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dualarla açıldı.
01.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:56
Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlardan detaylar
İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın esnaflar ile selamlaşması
İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması
Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı
İSTANBUL -Tarihi Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dualarla açıldı.
Kaynak: AA