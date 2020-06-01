Mısır Çarşısı dualarla açıldı
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Mısır Çarşısı dualarla açıldı

Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlardan detaylar İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın esnaflar ile selamlaşması İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı İSTANBUL -Tarihi Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dualarla açıldı.

01.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:56

Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlardan detaylar

İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın esnaflar ile selamlaşması

İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması

Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı

İSTANBUL -Tarihi Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dualarla açıldı.

Mısır Çarşısı dualarla açıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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