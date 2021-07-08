Mis kokulu lavanta hasadına geri sayım başladı
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Mis kokulu lavanta hasadına geri sayım başladı

Mis kokulu lavanta hasadına geri sayım başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Seferihisar Belediyesi, altıncısını gerçekleştireceği lavanta hasadını birbirinden güzel etkinlikler ile kutlamaya hazırlanıyor.

Seferihisar Belediyesi'nin 2015 yılında üreticilere alternatif bir ürün olarak sunduğu lavantaların altıncı hasadı 8 Temmuz Pazar günü Turgut Köyü'nde gerçekleşecek.

?Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ilk olarak Turgut Köyü'nde bulunan 6 dönümlük bir araziye ekilen lavantanın şu anda diğer köyler ile birlikte 150 dönümlük alana ulaştığının altını çizerek ''Çiftçilerimiz lavanta çiçeğinin üretim alanlarını genişleterek, lavantadan bir çok farklı ürün ortaya çıkardı. Lavantanın yağını çıkarmaya başladık, oda parfümü ürettik. Lavanta ekimlerinin özellikle Turgut köyünde çiftçilerimizle birlikte kullanılmayan arazilerde yapılmasını sağlayarak bu arazilerin tarıma kazandırılmasını sağladık'' dedi. 2020 yılında pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen lavanta hasadı etkinliklerinin bu yıl telafi edileceğini söyleyen Başkan Yetişkin ''Tüm vatandaşlarımızı 8 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz Lavanta Hasadı etkinliğimize bekliyorum'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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